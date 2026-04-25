Il decreto ' Sicurezza-bis' è legge plauso della Lega Ferrara | Diritto a vivere senza paura

Dopo tre giorni di discussioni in Parlamento, il decreto ‘Sicurezza-bis’ è stato approvato e approdato alla legge. La Lega di Ferrara ha espresso soddisfazione, sottolineando il diritto delle persone a vivere senza paura. L’approvazione del decreto segue le iniziative già intraprese dall’amministrazione comunale nel territorio locale, che ha portato avanti diverse azioni in tale ambito negli ultimi anni.

Dopo una maratona parlamentare durata tre giorni, il decreto ‘Sicurezza bis’ è diventato legge. Un risultato atteso anche dalla maggioranza politica di Ferrara e che si aggiunge al lavoro già avviato sul territorio: in questi anni l'Amministrazione comunale ha infatti “lavorato concretamente per.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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