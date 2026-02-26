Oltre i confini della paura | all' auditorium Sirena la testimonianza della maestra Arcasi

Lunedì 23 febbraio, all’auditorium Sirena, si è svolto un incontro con le classi terze dell’istituto Masci di Francavilla al Mare. La maestra Maria Paola Arcasi ha condiviso la sua esperienza riguardo alla tragedia del Rapido 904. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione importante per gli studenti, che hanno potuto ascoltare una testimonianza diretta.

Lunedì 23 febbraio l'auditorium Sirena ha ospitato le classi terze dell'istituto comprensivo Masci di Francavilla al Mare che hanno vissuto un momento fondamentale di formazione civica incontrando la maestra Maria Paola Arcasi, testimone della strage del Rapido 904. "Oltre i confini della paura".