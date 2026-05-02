La sgranatura dei piselli evento in piazza prima della sagra

Domenica mattina, nella piazza di Roncofreddo, si terranno due sessioni di sgranatura dei piselli sotto i portici, dalle 9.30 alle 12.30. L'evento si svolge in preparazione della Sagra del pisello, prevista per il 16 e 17 maggio. La manifestazione coinvolge volontari che si dedicheranno all’attività tradizionale in vista della festa popolare.

Domenica mattina 10 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, sotto i portici della piazza di Roncofreddo, sono in programma due sessioni di sgranatura dei piselli in vista della Sagra del pisello del 16 e 17 maggio. L’iniziativa rappresenta un momento di incontro aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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