Seppia con piselli e fritto misto | il sapore dell' Adriatico protagonista alla Sagra della Seppia

A Pinarella, il profumo di seppia si diffonde nell’aria durante la Sagra della Seppia, attirando famiglie, curiosi e buongustai. La manifestazione mette al centro piatti come la seppia con piselli e il fritto misto, offrendo un assaggio delle specialità locali. La sagra si tiene ogni anno e rappresenta un appuntamento gastronomico molto atteso nella zona.

Non è primavera, a Pinarella, senza il profumo di seppia che si diffonde nell'aria e richiama famiglie, curiosi e buongustai. Dal 14 al 22 marzo, in piazza Premi Nobel, nella zona del centro commerciale in via Tritone, arriva la 25esima edizione della Sagra della Seppia. Dal 17 al 23 marzo 2025, a Pinarella di Cervia, torna l'attesa Sagra della Seppia, giunta alla 24ª edizione.