Seppia con piselli fritto misto e maltagliati rosa | il sapore dell' Adriatico torna alla Sagra della Seppia

A Pinarella, si svolge la tradizionale Sagra della Seppia, un evento che richiama appassionati e famiglie con il suo menu ricco di piatti come seppia con piselli, fritto misto e maltagliati rosa. L’atmosfera si riempie dei profumi del mare, creando un punto di incontro per chi desidera assaporare i sapori dell’Adriatico. La manifestazione si tiene ogni anno, attirando numerosi visitatori.

Non è primavera, a Pinarella, senza il profumo di seppia che si diffonde nell’aria e richiama famiglie, curiosi e buongustai. Dal 14 al 22 marzo, in piazza Premi Nobel, nella zona del centro commerciale in via Tritone, arriva la 25esima edizione della Sagra della Seppia - che si integra con la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Sagra della seppia: servono forze frescheTorna la 25° edizione della Sagra della Seppia, un appuntamento ormai irrinunciabile per la comunità locale e per i tanti turisti che ogni anno...

I sapori del mare protagonisti a Pineralla di Cervia (Ravenna) con la Sagra della seppiaDal 14 al 22 marzo 2026, la zona del centro commerciale di Pinarella di Cervia ospiterà la 25esima edizione della Sagra della Seppia, in occasione della Fiera di San Giuseppe. Per nove giorni, i sapor ... ilrestodelcarlino.it

Sagra della seppia: stagione al viaL’associazione Antichi sapori di Romagna si rimette al lavoro come ogni anno. Dal 17 al 23 marzo 2025, a Pinarella di Cervia, torna l’attesa Sagra della Seppia, giunta alla 24ª edizione. Migliaia di ... ilrestodelcarlino.it

La Sagra della Seppia torna a Donnalucata dal 6 all’8 marzo 2026, un weekend dedicato al pescato fresco del porticciolo di Scicli. Dopo la pausa degli ultimi anni, questa 46ª edizione unisce gusto e tradizione iblea con piatti a base di seppia nostrana. Co - facebook.com facebook