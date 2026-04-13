Vivi il Parco del fiume Sile una piacevole navigazione nella piccola foresta amazzonica
Il Parco del fiume Sile offre ai visitatori un'esperienza di navigazione tra le acque di un'area ricca di biodiversità. Con le sue caratteristiche di piccola foresta, viene descritto come un ambiente naturale unico nel Veneto. L'invito a scoprire questo spazio mira a far conoscere le sue peculiarità e l'importanza di preservarlo. La zona rappresenta un esempio di ambiente naturale che si può esplorare attraverso attività di visita e immersione nella natura.
"Vivi il Parco del fiume Sile, scrigno di biodiversità" è un invito a lasciarsi sorprendere da uno degli ambienti naturali più suggestivi del Veneto. A bordo di una piacevole navigazione, il fiume Sile si racconta attraverso la sua storia millenaria: dalla nascita delle sue acque di risorgiva al.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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15 marzo: pulizia fiume Sile, Molino Rachello in azioneIl 15 marzo alle ore 9:00, il Parco dell’Isola di Musestre diventerà il fulcro di un’iniziativa per la pulizia del fiume Sile.