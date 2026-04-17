Cento nuovi parcheggi a due passi dal centro | dove ha aperto la nuova area di sosta

Da milanotoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cologno Monzese, in provincia di Milano, è stata inaugurata una nuova area di parcheggio situata tra via Monte Rosa e via Sormani. La novità riguarda cento posti auto disponibili per i residenti e i visitatori della zona, che potranno usufruire di uno spazio più ampio e facilmente accessibile. L’apertura è avvenuta nelle ultime ore, offrendo una soluzione alle esigenze di sosta nel centro della città.

A Cologno Monzese (Milano) è stata aperta nelle scorse ore la nuova area di sosta tra via Monte Rosa e via Sormani. L'intervento aggiunge 103 posti auto in un quadrante densamente abitato vicino al centro città, cercando di risolvere i problemi di parcheggio della zona. Tra gli stalli realizzati.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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