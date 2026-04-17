Cento nuovi parcheggi a due passi dal centro | dove ha aperto la nuova area di sosta

A Cologno Monzese, in provincia di Milano, è stata inaugurata una nuova area di parcheggio situata tra via Monte Rosa e via Sormani. La novità riguarda cento posti auto disponibili per i residenti e i visitatori della zona, che potranno usufruire di uno spazio più ampio e facilmente accessibile. L’apertura è avvenuta nelle ultime ore, offrendo una soluzione alle esigenze di sosta nel centro della città.

A Cologno Monzese (Milano) è stata aperta nelle scorse ore la nuova area di sosta tra via Monte Rosa e via Sormani. L'intervento aggiunge 103 posti auto in un quadrante densamente abitato vicino al centro città, cercando di risolvere i problemi di parcheggio della zona. Tra gli stalli realizzati.🔗 Leggi su Milanotoday.it Life in an Arctic BLIZZARD... in a Van! Polar Shopping - Surviving Extreme Snow Storm Winter Camping Notizie correlate Nuova area di sosta in via Cellini, altri 40 posti gratuiti: “Un aiuto anche per il centro”Pistoia, 19 marzo 2026 – È stata inaugurata ieri mattina una nuova area di sosta gratuita in via Cellini, a pochi metri dal parcheggio scambiatore. Leggi anche: I Passi in controtendenza "Dateci l’area sosta" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ecco il parcheggio Villalta, entro l’estate più di 100 nuovi posti a ridosso del centro; Nuovo parcheggio in città, oltre 100 posti a due passi dal centro; Udine, nuovo parcheggio vicino al centro: oltre 100 posti auto entro l’estate; Parcheggi tagliati dalla metro C, il municipio si compatta: servono nuovi posti auto. Cento nuovi parcheggi a due passi dal centro: dove ha aperto la nuova area di sostaAddio caccia al tesoro per un posto auto: apre la nuova area con 103 stalli, ricarica elettrica e pavimentazione hi-tech vicino al centro di Cologno ... milanotoday.it Parcheggi a Benevento, nuovi parcometri BeModi e aumenti delle tariffeNuovi parcometri, installazione dei dispositivi per la digitalizzazione della sosta, aggiornamento della segnaletica stradale, ritocchi alle tariffe. E’ in piena attività la ... ilmattino.it Leggi su Tgr Abruzzo Nuovi fondi per la ricostruzione Manca solo un 5 per cento residuo alla chiusura dell'istruttoria per la ricostruzione privata. Stanziato un miliardo in 3 anni - facebook.com facebook Regione, rimborso Irpef del 50 per cento per i "nuovi residenti" in Sicilia x.com