In centro arriva una novità per migliorare la raccolta dei rifiuti. Sono stati installati i nuovi box per i rifiuti, un passo deciso dall’amministrazione per mantenere più pulito il cuore della città. Intanto, sono entrati in azione anche i ‘tutor’ ambientali, che da una settimana sorvegliano sul corretto conferimento e sull’esposizione dei sacchi della differenziata. La settimana appena iniziata sarà decisiva per capire se queste misure porteranno i risultati sperati.

Non solo i ‘tutor’ ambientali, assoldati dall’Amministrazione ed entrati in vigore da una settimana per vigilare sul corretto conferimento dei rifiuti e sulla corretta esposizione dei sacchi della differenziata. Arriva anche un nuovo pacchetto di misure pensate per garantire pulizia e decoro alle zone di piazza Garibaldi, piazzale Avanzini, via Menotti e viale XX settembre. "Vogliamo che il centro storico sia il biglietto da visita della città, e continuiamo ad investire per garantire alo stesso il decoro che merita", spiega il sindaco Matteo Mesini, annunciando come l’Amministrazione stia perfezionando l’acquisto di 17 nuovi elementi di arredo urbano, composti da due o quattro contenitori, progettati per eliminare la presenza dei bidoni e dei carrellati a vista posizionati anche nelle zone più ‘nobili’ del centro cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Decoro e pulizia in centro. Arrivano i box per i rifiuti

Approfondimenti su Decoro Pulizia

Al Centro Valmarecchia di Villa Verucchio arrivano le mistery box, un’esperienza di acquisto originale e senza sorprese.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Decoro Pulizia

Argomenti discussi: Decoro e pulizia in centro. Arrivano i box per i rifiuti; Decoro urbano Ora la pulizia tocca ai volontari; Pulizia e decoro del Centro Storico: pronte azioni straordinarie; Orti urbani di Scala Greca, tra verde e incuria. Bandiera: Ripristinare decoro e pulizia.

Sicurezza e decoro urbano. Manutenzione dei 25 piniPrevenzione, sicurezza e decoro. Sono questi i tre elementi alla base dell’intervento di potatura voluto dal Comune capalbiese. Domani ... lanazione.it

Pulizia e decoro del Centro Storico: pronte azioni straordinarieIl nostro impegno è chiaro: vogliamo un centro storico che sia il vero biglietto da visita di Sassuolo, un luogo in cui la bellezza dei palazzi e delle piazze non sia offuscata da elementi di disordi ... sassuolo2000.it

Vallecrosia, parcheggio sterrato tra via San Vincenzo e via Giovanni XXIII: al via i lavori (Foto) "Un’opera importante e necessaria per restituire pulizia, decoro e dignità a uno spazio da anni abbandonato e poco curato", dice l'Amministrazione comunale facebook