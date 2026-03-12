Savino Del Bene grande prova in Champions | 3-0 al Fenerbahce

La Savino Del Bene Volley ha battuto il Fenerbahçe Medicana Istanbul con il punteggio di 3-0, nei set 25-23, 31-29 e 25-19, in una partita valida per la Champions. La squadra italiana ha conquistato la vittoria davanti al suo pubblico, dimostrando solidità e determinazione in ogni frazione di gioco. La partita si è conclusa con la vittoria netta per le italiane.

Savino Del Bene Volley-Fenerbahçe Medicana Istanbul 3-0 (25-23, 31-29, 25-19) SAVINO DEL BENE VOLLEY: Bernardeschi n.e., Traballi (L2) n.e., Bechis 1, Skinner 10, Castillo (L1), Ruddins n.e., Franklin, Ribechi n.e., Bosetti 10, Mancini, Graziani, Nwakalor 1, Antropova 25, Weitzel 12. All.: Gaspari. FENERBAHCE: Örge (L1), Milenkovi?, Bedart-Ghani 2, Korneluk 4, Hacimustafao?lu n.e., Baladi?n 5, Orro 1, Kalaç 2, Fedorovtseva 15, Ana Cristina 1, Erdem Dündar 2, Karasoy, Gücteki?n (L2) n.e., Vargas 23. All.: Abbondanza. ARBITRI: Olivier Guillet (FRA) – Theodora Kyriopoulou (GRE) FIRENZE – Grande vittoria nella gara d’andata dei quarti di finale di Cev Champions League, nella quale la Savino Del Bene Volley ha superato per 3-0 il Fenerbahçe Medicana Istanbul. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Savino Del Bene, grande prova in Champions: 3-0 al Fenerbahce Articoli correlati Savino Del Bene Volley compie l’impresa: ribaltata al golden set la sfida con Novara per i quarti ChampionsLe ragazze di Gaspari fanno 3-1 ai tempi regolamentari poi vincono la frazione di spareggio. Leggi anche: Savino Del Bene, successo corsaro in Romania in Champions League Contenuti utili per approfondire Savino Del Bene grande prova in... Temi più discussi: Quarti di Champions League. Mercoledì la sfida con il Fenerbahçe; Savino Del Bene Volley e DSU Toscana: il grande volley apre le porte agli universitari; Savino Del Bene Scandicci - Fenerbahçe Opet Istanbul CEV Champions League (F); VOLLEY FEMMINILE CEV CHAMPIONS LEAGUE- Play off live Savino Del Bene Scandicci-Fenerbache Istanbul 3-0. Volley, quarti di Champions League: è il momento della sfida Savino Del Bene - Fenerbahçe Medicana IstanbulMercoledì 11 marzo alle ore 19.00, al Pala BigMat di Firenze, la Savino Del Bene Volley affronterà il Fenerbahçe Medicana Istanbul nella gara d’andata dei quarti di finale della massima competizione ... 055firenze.it Volley femminile. Savino in Champions. Oggi c’è il FenerbahceDopo il doppio successo su Bergamo che le ha aperto le porte alle semifinali dei play off scudetto la Savino Del Bene Scandicci si rituffa a testa bassa in Champions League: la massima competizione co ... sport.quotidiano.net Savino Del Bene Scandicci - Fenerbahçe Medicana: 3-0 dha.com.tr/2834841 x.com Set 2 Alert: Savino del Bene Scandicci vs Fenerbahce Medicana 31-29 (2-0) #ForzaAlessia #AO8 #fenerbahce #CLVolleyW #sportsmoments - facebook.com facebook