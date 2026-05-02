La Roma femminile è campione d’Italia

La squadra femminile della Roma ha conquistato il suo terzo scudetto battendo la Ternana 2-0. La partita si è svolta con due giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato di Serie A. Questa vittoria permette alla squadra di ottenere il titolo nazionale, consolidando la sua posizione in classifica. La gara si è giocata domenica scorsa, davanti a un pubblico di tifosi presenti allo stadio.

La Roma femminile batte la Ternana 2-0 e vince il terzo Scudetto della sua storia con due giornate di anticipo dalla fine del campionato di Serie A. Le giallorosse hanno trionfato grazie alla doppietta della capitana Manuela Giugliano (25? e 71?) allo Stadio delle Tre Fontane della Capitale. La squadra guidata dall’allenatore Luca Rossettini sale quindi a quota 49 punti, a +6 dall’Inter seconda. La classifica di Serie A. Roma 49. Inter 43. Juventus 35. Napoli 30. Milan 29. Lazio 27. Fiorentina 27. Como 26. Sassuolo 17. Parma 16. Ternana 14. Genoa 10. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AS Roma Women (@asromawomen) Questo...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La Roma femminile è campione d’Italia SPECIALE TRE FONTANE: ROMA FEMMINILE CAMPIONE D'ITALIA! Notizie correlate Leggi anche: Calcio, la Roma femminile vince il terzo scudetto ed è Campione d'Italia Leggi anche: Calcio, Serie A femminile: 2-0 alla Ternana, Roma campione d’Italia Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Roma, è il giorno dello scudetto? Basta una vittoria contro la Ternana per il terzo tricolore. Napoli-Juve vale mezza Champions; La Roma Femminile batte la Juventus e ipoteca lo Scudetto; Women Matchday | Serie A Women | Juventus-Roma: precedenti, numeri e stato di forma; Calcio, Serie A femminile: Juventus sconfitta a Biella dalla Roma, decide Dragoni al 59?. Calcio, la Roma femminile vince il terzo scudetto ed è Campione d'ItaliaLa Roma femminile è campione d’Italia. Con la vittoria ottenuta questa sera allo stadio Tre Fontane contro la Ternana Women per 2-0, le ... iltempo.it Roma Femminile, Gualtieri: Roma vi aspetta in CampidoglioLa Roma Femminile vince il 3° scudetto della sua storia e il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri si è complimentato con la squadra. siamolaroma.it SIAMO NOI, SIAMO NOI… #ASRomaFemminile x.com Lo scudetto da sogno della Roma femminile: così l'anno zero si è trasformato nell'inizio di un nuovo ciclo vincente - facebook.com facebook