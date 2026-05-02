La Roma femminile è campione d’Italia! Il 2-0 alla Ternana regala il terzo scudetto

La squadra femminile della Roma ha conquistato il suo primo scudetto battendo la Ternana per 2-0. La partita si è svolta con le reti di Manuela Giugliano, che ha segnato una doppietta decisiva. La vittoria ha portato le giallorosse a vincere il campionato con due giornate di anticipo rispetto alla fine della stagione. La squadra ha raggiunto il titolo dopo aver disputato l'intera competizione nazionale.

Il cielo sopra il Tre Fontane si tinge nuovamente di giallorosso: davanti a oltre 2.000 spettatori in festa, la Roma Femminile si è laureata campione d'Italia per la terza volta nella loro storia (terzo tricolore negli ultimi quattro anni). Un successo trionfale che porta la firma d’autore di Manuela Giugliano: la numero dieci e trascinatrice delle lupacchiotte ha letteralmente dominato la sfida contro la Ternana, siglando una doppietta per il 2-0 finale. Grazie a questa vittoria, le giallorosse chiudono i giochi con due giornate d’anticipo, certificando un dominio assoluto in Serie A Women e staccando definitivamente corazzate come Inter e Juventus.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Roma femminile è campione d’Italia! Il 2-0 alla Ternana regala il terzo scudetto Notizie correlate Leggi anche: Calcio, la Roma femminile vince il terzo scudetto ed è Campione d'Italia Calcio femminile: la Roma pronta a festeggiare lo scudetto in Serie A. Sfida alla Ternana per il titolo!Lo spumante è già in frigo, e vicino al Tre Fontane c’è già aria di grande festa. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Roma, è il giorno dello scudetto? Basta una vittoria contro la Ternana per il terzo tricolore. Napoli-Juve vale mezza Champions; La Roma Femminile batte la Juventus e ipoteca lo Scudetto; Women Matchday | Serie A Women | Juventus-Roma: precedenti, numeri e stato di forma; Calcio, Serie A femminile: Juventus sconfitta a Biella dalla Roma, decide Dragoni al 59?. Calcio, la Roma femminile vince il terzo scudetto ed è Campione d'ItaliaLa Roma femminile è campione d’Italia. Con la vittoria ottenuta questa sera allo stadio Tre Fontane contro la Ternana Women per 2-0, le ... iltempo.it Lo scudetto da sogno della Roma femminile: così l'anno zero si è trasformato nell'inizio di un nuovo ciclo vincenteSembrava solo una stagione di ripartenza, si è trasformata in una meraviglia: tutti i segreti della cavalcata tricolore culminata con la vittoria di oggi (2-0) contro la Ternana ... corrieredellosport.it Lo scudetto da sogno della Roma femminile: così l'anno zero si è trasformato nell'inizio di un nuovo ciclo vincente - facebook.com facebook Lo scudetto da sogno della #Roma femminile: così l'anno zero si è trasformato nell'inizio di un nuovo ciclo vincente x.com