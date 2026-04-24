Valtur ‘il giardiniere’ School cup | Itt ‘Giorgi’ si aggiudica la terza edizione 26 gli istituti scolastici coinvolti
Nella mattinata di venerdì 24 aprile si è conclusa la terza edizione della Valtur Brindisi ‘Il Giardiniere’ School Cup 2026, torneo di basket rivolto a studenti delle scuole superiori delle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. Quest’anno hanno partecipato 26 istituti scolastici, che si sono sfidati in diverse partite durante l’intero torneo. La competizione si è svolta in varie location della zona, coinvolgendo numerosi giovani appassionati di pallacanestro.
BRINDISI - Nella mattinata di venerdì 24 aprile si è conclusa la terza edizione della Valtur Brindisi ‘Il Giardiniere’ School Cup 2026, torneo di basket destinato a studenti e studentesse delle scuole superiori delle Provincie di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, che parte dalla dimensione.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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