Valtur ‘il giardiniere’ School cup | Itt ‘Giorgi’ si aggiudica la terza edizione 26 gli istituti scolastici coinvolti

Nella mattinata di venerdì 24 aprile si è conclusa la terza edizione della Valtur Brindisi ‘Il Giardiniere’ School Cup 2026, torneo di basket rivolto a studenti delle scuole superiori delle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. Quest’anno hanno partecipato 26 istituti scolastici, che si sono sfidati in diverse partite durante l’intero torneo. La competizione si è svolta in varie location della zona, coinvolgendo numerosi giovani appassionati di pallacanestro.