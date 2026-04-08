La Final 4 della Reyer School Cup in diretta su Sky per la prima volta

Per la prima volta, la Final Four della Volksbank Reyer School Cup sarà trasmessa in diretta su Sky, segnando un momento significativo per il torneo di basket scolastico. La competizione coinvolge 64 istituti scolastici e viene organizzata dall'Umana Reyer. La fase finale si svolgerà nelle prossime settimane, attirando l'attenzione di appassionati e partecipanti. La trasmissione in diretta rappresenta un passo importante per la visibilità del torneo.

Un traguardo storico per la Volksbank Reyer School Cup, il torneo di basket scolastico organizzato dall'Umana Reyer che coinvolge 64 istituti scolastici diversi. Per la prima volta infatti la Final 4 dell’edizione 2026, in programma venerdì 10 aprile al Palasport Taliercio, sarà trasmessa in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Final Eight Coppa Italia Basket 2026: diretta su Sky Sport e in chiaro su CieloAll' Inalpi Arena di Torino va in scena la Final Eight di Coppa Italia 2026 con le migliori otto formazioni della Serie A pronte a sfidarsi tra... Leggi anche: Gara3 del derby con Schio è di Venezia: la Reyer vola alla sua prima Final Six di Eurolega Si parla di: Reyer School Cup, il Liceo Galilei in festa vince tutte le sfide. La Final 4 della Reyer School Cup in diretta su Sky per la prima voltaUn traguardo storico per il torneo di basket scolastico: è il primo ad andare in tv. A contendersi il trofeo istituti di Pordenone, Mestre, Treviso e Venezia ... veneziatoday.it Domani la Final 4 Volskbank Reyer School Cup: il programmaComunicata dall'ufficio stampa della Reyer Venezia e ripreso da LBA, questo il programma ufficiale: 64 istituti partecipanti si sono affrontati in 127 partite, oltre 90 giorni di torneo con 50.000 ... sportmediaset.mediaset.it