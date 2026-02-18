Careggine, piccolo comune della Toscana, sta perdendo abitanti a causa della fuga dei giovani verso le città più grandi. La popolazione locale, di circa 500 persone, si riduce ulteriormente perché molti cittadini si trasferiscono all’estero o cercano lavoro altrove. Recentemente, alcuni residenti hanno deciso di lasciare il paese per trovare opportunità di lavoro più stimolanti, portando via anche le ultime attività commerciali di famiglia.

Firenze, 18 febbraio 2026 – Careggine, in provincia di Lucca, conta 500 residenti e 789 cittadini che vivono all’estero. Non va molto meglio a Marciana Marina, sull’isola d’Elba, con 1.874 abitanti e 2.353 iscritti all’Aire, l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero. E ancora, a Zeri (Massa Carrara), 897 residenti e 931 iscritti all’Aire. È la punta dell’iceberg del fenomeno migratorio che, ancora oggi, porta tanti toscani a trasferirsi in altri Paesi del mondo, lasciando soprattutto le aree interne, più soggette allo spopolamento. Il seminario “Un’Europa svuotata ed invecchiata”. Un tema che è stato al centro del seminario internazionale di studi europei dal titolo «Un’Europa svuotata ed invecchiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Toscana che si svuota: il caso Careggine, 500 residenti e 789 cittadini che vivono all’estero

