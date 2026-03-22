Notizia bellissima che riguarda Gaia Gigli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La ragazza ha partecipato al trono classico 20232024 e il suo percorso si è concluso con l’uscita dal programma con il tronista Daniele Paudice. Ora Gaia ha un nuovo compagno, che ha voluto lasciarla senza parole con una romantica proposta di nozze. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Martina De Ioannon denuncia una violenza subita sui social Uomini e Donne: chi è il futuro sposo di Gaia Gigili. Dopo la fine della storia con Daniele Paudice, Gaia Gigli ha iniziato una relazione con Juan Romero, boxer professionista. I due hanno costruito un nuovo legame lontano dalle dinamiche televisive. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Gaia Gigli si sposa: la proposta e il gesto inaspettato di Daniele Paudice

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