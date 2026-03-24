La Promessa anticipazioni 25 marzo | Curro si indebita per ingannare Esmeralda

Da movieplayer.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di domani della soap spagnola, Curro si reca alla gioielleria Llop e acquista uno smeraldo del valore di 3000 pesetas, cercando di mantenere segreta la propria identità. Nel frattempo, Esmeralda sembra aver già riconosciuto l’uomo, creando un collegamento tra i due personaggi. La scena si svolge in un contesto di tensione, con Curro che agisce per ingannare Esmeralda.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: alla gioielleria Llop, Curro acquista uno smeraldo da 3000 pesetas per mantenere la sua identità nascosta, mentre Esmeralda sembra averlo già riconosciuto. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: la missione segreta alla... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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