Il principe Louis compie 8 anni | nel nuovo ritratto di compleanno indossa il maglione low-cost

Il principe Louis d'Inghilterra ha compiuto 8 anni e oggi è stato pubblicato un nuovo ritratto ufficiale in occasione del suo compleanno. Nel ritratto, il giovane principe indossa un maglione di produzione a basso costo. La foto è stata diffusa attraverso i canali ufficiali della famiglia reale, mantenendo la consueta attenzione alle celebrazioni pubbliche.

Oggi il principe Louis d'Inghilterra compie 8 anni e, come da tradizione, è diventato protagonista di un nuovo ritratto ufficiale. Cosa ha indossato per l'occasione?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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