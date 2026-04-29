Per celebrare i quindici anni di matrimonio, William e Kate Middleton hanno condiviso una nuova foto di famiglia. Nell’immagine, i tre figli e i due cani sono ritratti mentre si rilassano su un prato, tutti sorridenti e in relax. La foto è stata pubblicata in occasione di questo anniversario, che i due hanno festeggiato con questa immagine che mostra un momento di tranquillità e complicità familiare.

La coppia, destinata un giorno a guidare la monarchia britannica, celebrara oggi una delle ricorrenze più significative della propria vita privata e istituzionale e dopo quindici anni appare più unita che mai, nonostante gli ultimi anni non siano stati per niente facili con la brutta malattia che ha colpito la principessa del Galles, oltre a scandali e polemiche. Mentre in questi quindici anni il mondo, segnato da pandemia, guerre e cambiamenti repentini, ha cambiato faccia, la coppia resta un punto fermo per la monarchia e continua a essere amatissima con consensi molto alti. Per il quindicesimo anniversario di nozze, i principi di Galles hanno pubblicato sul loro profilo Instagram ufficiale una fotografia che li ritrae non come coppia romantica, ma come famiglia completa.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - William e Kate Middleton pubblicano una nuova foto di famiglia per i quindici anni di matrimonio con i tre figli e i due cani, tutti rilassati su un prato

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