Via Cova nuova rotatoria | Un’opera strategica per attirare investimenti

A fine febbraio inizieranno i lavori per la nuova rotatoria in via Cova, una decisione presa per migliorare il traffico e attirare investimenti nella zona. La strada, molto trafficata, si prepara a ricevere un intervento che faciliterà gli spostamenti dei residenti e dei pendolari. La rotatoria rappresenta un passo importante per riqualificare l’area e favorire lo sviluppo economico locale. I lavori dureranno circa tre mesi, coinvolgendo diverse squadre di operai e mezzi pesanti. La nuova rotatoria cambierà il volto di via Cova nel prossimo futuro.

Partiranno l'ultima settimana di febbraio gli attesi lavori della nuova rotatoria tra via Cova e via Gioia. Lo ha ufficializzato ieri il Comune, sottolineando come l'importante opera consentirà di raggiungere tre importanti obiettivi: "Muoversi in sicurezza, ridurre i tempi di percorrenza, garantire collegamenti più fluidi tra le diverse zone del territorio". Ormai da mesi l'incrocio è regolamentato da una rotonda provvisoria che ha creato non poche polemiche soprattutto in tema di illuminazione e sicurezza, temi sui quali il Municipio, illuminazione in primis, ha posto una toppa alcune settimane fa, in attesa di avere il semaforo verde per l'opera definitiva che è appunto arrivato ieri.