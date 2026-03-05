Il 16 marzo alle 15.30 è prevista l’inaugurazione del ponte sul fiume Magra, che collega Ceparana e Santo Stefano Magra. L’evento segna l’apertura ufficiale di questa infrastruttura. Contestualmente, sarà aperta anche una nuova rotatoria in via Cisa, situata a Bolano. La data, confermata da fonti istituzionali, rappresenta l’atteso completamento dei lavori.

Bolano (La Spezia), 5 marzo 2026 – Lunedì 16 marzo alle 15.30. C’è finalmente una data – che circola da giorni in maniera insistente tra le istituzioni, almeno in via ufficiosa – per l’apertura del ponte destinato a collegare Ceparana e Santo Stefano Magra. Un giorno storico, atteso decenni, destinato a unire Val di Vara e Val di Magra. In attesa di capire come finirà la battaglia a colpi di carte bollate tra la Provincia e il Comune di Santo Stefano sul divieto di transito dei mezzi pesanti sulla viabilità che porta al ponte, chiudendo di fatto l’utilizzo dell’intera infrastruttura ai tir, sul lato ceparanese sono iniziati da qualche giorno i lavori per garantire una migliore interconnessione tra il nuovo ponte e la viabilità ordinaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ponte sul fiume Magra, inaugurazione il 16 marzo. Nuova rotatoria in via Cisa

