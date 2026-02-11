San Valentino tra i murales | a Forlì un ' Art street tour' tra amore e arte

A Forlì, i cittadini e i visitatori si preparano a festeggiare San Valentino con un tour speciale tra i murales della città. L’evento, chiamato “Art Street Tour”, porta le persone in un percorso guidato tra i principali interventi di street art che colorano le strade e i muri urbani. Un modo diverso per scoprire l’amore e l’arte insieme, camminando tra le opere che rendono Forlì più vivace e interessante.

In occasione di San Valentino, Forlì ospiterà un Art Street Tour dedicato alla Street Art cittadina, con un percorso guidato alla scoperta dei principali murales e interventi artistici presenti nel tessuto urbano. L’evento si svolgerà sabato 14 febbraio, dalle 16.30 alle 19, e proporrà una camminata di circa 5 chilometri, con difficoltà facile, accessibile a un pubblico ampio. La partenza è prevista da Piazza Saffi, davanti alla Basilica di San Mercuriale. La durata complessiva del tour sarà di circa due ore e mezza, soste comprese. Il percorso attraverserà diversi quartieri della città, toccando luoghi significativi della Street Art forlivese, intesa non solo come espressione estetica ma anche come strumento di narrazione urbana, memoria collettiva e riflessione sociale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

