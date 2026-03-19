Nel 2017 sono stati realizzati interventi di street art nelle cave di marmo e nei paesi a monte. La presenza di opere di arte urbana si inserisce in un contesto che combina elementi di memoria storica e utilizzo di materiali locali. La questione riguarda la scelta di intervenire in aree tradizionalmente legate al lavoro estrattivo, creando un collegamento tra arte contemporanea e territorio.

La Street Art arriva anche nei paesi a monte e nelle cave di marmo. Nel 2017 sono stati realizzati due murales nelle cave che omaggiano Michelangelo: lo street artist brasiliano, Kobra, ha realizzato una rivisitazione del David nella Cava di Gioia, mentre nella Galleria Ravaccione, a Fantiscritti, l’artista Ozmo ha realizzato la raffigurazione della Genesi della Cappella Sistina. Vicino alle cave di Miseglia è apparso un murale del collettivo romano Qwerty, che spesso fa apparire alcuni dei suoi omini longilinei, al pari di Exit Enter, i cui famosi cuori e palloncini compaiono in alcuni angoli della città. Il murale di Piazza delle Erbe sembra aver ispirato il paese di Bergiola, la cui Pro Loco ha promosso diversi murales, a partire dal 2024, ispirati alla memoria storica, in una prospettiva di Public History. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Street Art tra marmo e memoria storica. Il caso Bergiola

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