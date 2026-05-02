Sabato a Villorba, si terrà l'incontro con Paolo Modolo che presenterà Karma Field Records, un'etichetta musicale indipendente. Durante l'evento, si discuterà di come una realtà senza grandi risorse possa comunque affrontare le dinamiche del mercato musicale. Verrà anche presentato un artista che combina elementi di anarchia e buddismo nel suo stile musicale. L'appuntamento è rivolto a chi desidera conoscere più da vicino il mondo delle etichette indipendenti.

? Cosa scoprirai Come può un'etichetta indipendente sfidare le logiche del mercato musicale?. Chi è l'artista che fonde anarchia e buddismo nella sua musica?. Cosa significa rifiutare le hit commerciali per cercare la verità sonora?. Perché le librerie di provincia diventano nodi vitali per la resistenza culturale?.? In Breve L'incontro con Mauro Furlan si terrà domenica 10 maggio alle ore 16:00.. L'evento si svolge presso la Moving Records & Comics in via Newton 32.. Modolo presenterà la raccolta poetica Quel soffio tra l’anarchia e il buddismo.. L'artista ha militato in gruppi storici come In My June e Anarcotici.. Domenica 10 maggio alle ore 16:00, la Moving Records & Comics situata all’interno della Libreria Lovat a Villorba ospiterà Paolo Modolo per un nuovo incontro della rassegna La Musica Parla.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Musica Parla: Paolo Modolo presenta Karma Field Records a Villorba

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