Dalla musica alla pagina | il debutto letterario di Paolo Modolo
Sabato 18 aprile 2026, alle 18:30, a Conegliano si terrà un evento che unisce musica e letteratura. L’appuntamento segna il debutto di un autore locale, che presenterà il suo primo libro. La serata prevede anche un’esibizione di artisti indipendenti nel settore musicale, creando un momento di incontro tra due mondi creativi. L’evento si svolgerà in una location cittadina dedicata a promuovere iniziative culturali.
Sabato 18 aprile 2026, alle ore 18:30, la città di Conegliano ospiterà un evento che fonde l'universo della parola scritta con quello della produzione sonora indipendente. Presso la Jungle Records, infatti, Paolo Modolo presenterà il suo debutto letterario dal titolo Quel soffio tra l’anarchia e il buddismo, un incontro che si inserisce nel calendario del Record Store Day, portando con sé una dimensione multimediale che unisce la lettura alla musica dal vivo. L'appuntamento nella nota realtà dis . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Paolo Modolo: dalla scena underground al primo libroPaolo Modolo, fondatore dell’etichetta indipendente Karma Field Records, ha lanciato ufficialmente la sua prima opera poetica intitolata Quel soffio...
“Quel soffio tra l’anarchia e il buddismo”. La prima raccolta poetica di Paolo ModoloKarma Field Records amplia il proprio percorso artistico con la pubblicazione di “Quel soffio tra l’anarchia e il buddismo” , prima raccolta poetica...