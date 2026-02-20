V_WEIRD pubblicato il quinto album di Solo1981 per Karma Field Records

Karma Field Records ha pubblicato il quinto album di Solo1981, intitolato V_WEIRD, il 20 febbraio 2026. Stefano Giambastiani, noto come Solo1981, ha scelto questa data per lanciare un lavoro che combina sonorità elettroniche e atmosfere sperimentali. L’album, disponibile sia in CD sia in formato digitale, include 12 tracce originali che riflettono un’evoluzione musicale del progetto. I fan possono ascoltare le nuove composizioni su tutte le piattaforme di streaming e acquistare il disco nei negozi specializzati.

Karma Field Records annuncia l'uscita di VWEIRD, quinto album di Solo1981, progetto solista di Stefano Giambastiani, disponibile da venerdì 20 febbraio 2026 in formato CD e digitale su tutte le principali piattaforme. Su Bandcamp, l'album sarà disponibile in formato digitale con libretto PDF di 12 pagine incluso, contenente i testi completi delle canzoni. La promozione estera dell'album è affidata a Wanikiya Records & Promotion, partner di Karma Field Records per l'uscita di questo lavoro. VWEIRD è un disco che si muove musicalmente tra elettronica, post-punk e alternative rock, ma lo fa in modo personale, anticonformista e ricco di contaminazioni.