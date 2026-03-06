Picchia la moglie che vuole lasciarlo denunciato un pastore

Un pastore è stato denunciato dopo aver aggredito la moglie che voleva lasciarlo. La donna aveva comunicato al marito la decisione di interrompere la relazione, ma lui le ha sferrato un pugno dietro il collo e l’ha minacciata con un bastone. L’episodio è avvenuto in un contesto familiare, e l’uomo è stato successivamente segnalato alle autorità.

Comunica al marito la volontà di interrompere la relazione e viene colpita con un pugno dietro il collo, poi minacciata con un bastone. Un pastore di 32 anni di Palma è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. È stato attivato anche l’iter del “codice rosso”, il protocollo che tutela le donne vittime di violenza. La vittima, una ventottenne del posto, è stata allontanata dalla casa familiare. Secondo quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe scaturita dalla decisione della donna di porre fine al rapporto con il coniuge. Durante una lite avvenuta in presenza dei quattro figli minorenni e di un altro in arrivo, l’uomo l’avrebbe colpita con un pugno e minacciata con un bastone. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

