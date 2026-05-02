In Trentino, una donna di 21 anni è stata sequestrata dal marito dopo aver dichiarato di voler terminare il matrimonio. L'uomo ha trattenuto la moglie contro la sua volontà, chiedendo un riscatto. I carabinieri sono intervenuti sul posto, riuscendo a liberare la giovane e a mettere in sicurezza la donna. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

Una vicenda grave e inquietante si è consumata in Trentino, dove una giovane di 21 anni è stata vittima di un sequestro di persona da parte del marito, dopo aver espresso la volontà di interrompere la relazione. L’uomo, un 23enne di origine kosovara, avrebbe reagito in modo violento alla decisione della moglie, arrivando a trattenerla contro la sua volontà e a pretendere un riscatto economico dalla famiglia della ragazza. La richiesta, pari a 15mila euro, è stata avanzata come condizione per la liberazione della giovane. L’episodio ha fatto emergere un contesto già segnato da tensioni e richieste economiche. Secondo quanto ricostruito, infatti, non si sarebbe trattato di un caso isolato, ma dell’ennesimo episodio di una dinamica problematica.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, uomo sequestra la moglie! Intervento dei carabinieri: vuole un riscatto

Notizie correlate

Codice Rosso, intervento dei Carabinieri: arrestato un uomo di 50 anniUn intervento rapido ed efficace, a tutela delle vittime e nel solco delle procedure previste dal Codice Rosso, ha consentito ai Carabinieri della...

Alta Val Tidone, decisivo intervento dei carabinieri: uomo dissuaso dal gesto estremoIl disagio psicologico può manifestarsi all’improvviso e, soprattutto nei momenti di solitudine, trasformarsi rapidamente in emergenza.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: L’Iran sequestra due navi MSC. C’entra lo spoofing?; Uomo armato di machete in strada arrestato a Torino; Roma, duplice sequestro di persona risolto dalla polizia: il luogo del blitz; Maxi sequestro di cocaina a Parma: lo stupefacente destinato anche all'Abruzzo.

Italia, uomo sequestra la moglie! Intervento dei carabinieri: vuole un riscattoUna vicenda grave e inquietante si è consumata in Trentino, dove una giovane di 21 anni è stata vittima di un sequestro di persona da parte del marito, dopo ... thesocialpost.it

Sequestra la moglie 21enne che vuole lasciarlo e chiede il riscatto ai suoceri: «Datemi 15mila euro se le rivolete indietro»Quando la moglie gli ha detto di volerlo lasciare, lui l'ha sequestrata chiedendo ai suoceri un riscatto di 15mila euro per riaverla indietro. È successo a Trento. A far scattare ... leggo.it

L’Italia accelera sulle scorte di gas portandosi a sfiorare il 50%, contro il 32,7% dell’Ue e il 25,7% della Germania a un mese esatto dall’avvio degli stoccaggi e il prezzo sui massimi dallo scorso 14 aprile. Leggi l’articolo completo su RaiNews.it - facebook.com facebook

Questo pomeriggio #Report in replica L’Italia è costellata di guard-rail vecchi di decenni, concepiti male e manutenuti peggio In esclusiva l'audio che proverebbe un accordo tra Paolo Zampolli e la first lady Melania Trump Le navi nei porti: cosa rilascian x.com