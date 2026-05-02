La Moc cambia sede dal 4 maggio al Polichirugico | Più del doppio degli esami ogni settimana
Da maggio, la Moc si trasferisce al Polichirugico, dove sarà possibile effettuare più del doppio degli esami settimanali rispetto alla sede precedente. La nuova sede prevede fino a 2.000 prestazioni all’anno, facilitando l’accesso dei pazienti alle prestazioni diagnostiche. La decisione riguarda l’aumento della capacità di esami e un miglioramento nell’organizzazione delle prestazioni nel nuovo centro.
«Più del doppio degli esami ogni settimana, fino a 2mila prestazioni l’anno e un accesso più semplice per i pazienti». Questo la premesse dell’Asl di Piacenza alla nuova organizzazione della Moc che, da lunedì 4 maggio 2026, cambia sede e «soprattutto capacità di risposta, segnando un passaggio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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