La Moc cambia sede dal 4 maggio al Polichirugico | Più del doppio degli esami ogni settimana

Da ilpiacenza.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da maggio, la Moc si trasferisce al Polichirugico, dove sarà possibile effettuare più del doppio degli esami settimanali rispetto alla sede precedente. La nuova sede prevede fino a 2.000 prestazioni all’anno, facilitando l’accesso dei pazienti alle prestazioni diagnostiche. La decisione riguarda l’aumento della capacità di esami e un miglioramento nell’organizzazione delle prestazioni nel nuovo centro.

«Più del doppio degli esami ogni settimana, fino a 2mila prestazioni l’anno e un accesso più semplice per i pazienti». Questo la premesse dell’Asl di Piacenza alla nuova organizzazione della Moc che, da lunedì 4 maggio 2026, cambia sede e «soprattutto capacità di risposta, segnando un passaggio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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