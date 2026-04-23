Questa settimana si apre con due eventi astrologici significativi: l’ingresso di Urano in Gemelli, avvenuto il sabato precedente, e la Luna Piena in Scorpione prevista per venerdì 1 maggio, che coincide con il ponte. Questi passaggi influenzano il movimento dei pianeti e le energie in gioco, creando un quadro particolare per i segni dello zodiaco. La presenza della Luna Piena in Scorpione innesca un effetto di illuminazione e cambiamento nel corso dei prossimi giorni.

L'oroscopo della prossima settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 è scandito da due appuntamenti forti: l'eco fresca dell'ingresso di Urano in Gemelli, avvenuto sabato scorso, e la Luna Piena in Scorpione di venerdì 1 maggio, che cade esattamente sul ponte. Sette giorni che mescolano novità nell'aria, intensità emotiva e voglia di stare fuori. Firma: Artemide – Aggiornato il 26 aprile 2026 Il cielo di questa settimana ha un ritmo medio-alto, con un picco preciso al venerdì. Lunedì e martedì assestano l'energia nuova portata da Urano in Gemelli, che da qui in avanti renderà la comunicazione più rapida, scattante, a tratti elettrica.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Classifica oroscopo: i segni più fortunati della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026: la Luna Piena in Scorpione accende il ponte

Classifica Segni Zodiacali Migliori e Peggiori per la Settimana dal 27 Aprile 2026 al 3 Maggio 2026

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