Una megattera è stata rilasciata nel Mare del Nord al largo della Danimarca dopo essere stata trasportata su una chiatta. La creatura si trovava in difficoltà al largo della costa tedesca ed è stata tratta in salvo. L’animale è stato liberato in acque aperte, lontano dalle aree di approdo. L’intervento è avvenuto oggi, e l’animale è stato lasciato libero di nuotare in mare.

Roma, 2 maggio 2026 - Timmy è in salvo, la megattera che lottava per sopravvivere dopo essersi arenata al largo della costa tedesca è stata rilasciata nel Mare del Nord al largo della Danimarca. Timmy vi è stata trasportata su una chiatta, riferisce l'agenzia tedesca News5. Timmy, nome datogli dai media tedeschi, era stata avvistata per la prima volta b loccata su un banco di sabbia il 23 marzo vicino alla città di Lubecca, prima di liberarsi e poi rimanere nuovamente incagliata diverse volte. https:www.quotidiano.netvideoesterimissione-compiuta-libera-la-megattera-arenata-nel-baltico-er0q1awh Dopo una settimana rimasta incastrata, e in cui...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La megattera Timmy è libera. Trasportata su una chiatta e rilasciata al largo della Danimarca

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