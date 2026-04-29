Una balena megattera, rimasta arenata nel Mar Baltico, è stata caricata su una chiatta per essere trasferita in acque più profonde. L’operazione si è resa necessaria per tentare di liberare l’animale, che si trova in difficoltà. La balena è stata caricata su un mezzo di trasporto marittimo per essere condotta verso il Mare del Nord, dove si spera possa nuotare in sicurezza.

Corsa contro il tempo per salvare Timmy, la balena megattera arenata nel Mar Baltico. L’animale è stato caricato su una chiatta per essere trasferito verso acque più profonde, nel tentativo di ricondurlo verso il Mare del Nord. La balena era stata avvistata per la prima volta a inizio marzo nei pressi di Wismar, in Germania, lontano dal suo habitat naturale nell’Atlantico. Da allora si è arenata più volte, mostrando segni di crescente difficoltà. Negli ultimi giorni le condizioni sono peggiorate: respirazione irregolare e lunghi periodi di immobilità hanno fatto temere il peggio. I soccorritori sono intervenuti anche per curare una grave malattia della pelle, causata dalla bassa salinità del Baltico, applicando pomate allo zinco.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Timmy, la balena arenata nel Mar Baltico viene caricata su una chiatta

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