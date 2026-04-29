Germania la balena Timmy caricata su una chiatta e trasferita in acque danesi

Una megattera rimasta spiaggiata in acque poco profonde vicino alla costa tedesca da marzo è stata caricata su una chiatta e trasferita in acque danesi. L’animale è stato recuperato e spostato con l’obiettivo di garantirne la sopravvivenza. La balena, nota come Timmy, è stata caricata senza incidenti e trasportata nel mare vicino alla Danimarca. La vicenda ha coinvolto squadre di soccorso di entrambi i paesi.

Una megattera rimasta spiaggiata in acque poco profonde vicino alla Germania da marzo è stata tratta in salvo e trasferita su una chiatta nelle acque danesi. Nell’ultimo tentativo di salvare la balena, soprannominata Timmy dai media tedeschi, i soccorritori hanno trascorso ore martedì trascinando l’animale su una chiatta allagata utilizzando cinghie e un canale precedentemente dragato per creare un passaggio alla nave, ha riferito l’agenzia di stampa tedesca Dpa. La balena è stata avvistata per la prima volta mentre nuotava vicino alla costa tedesca del Mar Baltico il 3 marzo, lontano dal suo habitat naturale nell’Oceano Atlantico. La salute...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Germania, la balena Timmy caricata su una chiatta e trasferita in acque danesi Notizie correlate Timmy, la balena arenata nel Mar Baltico viene caricata su una chiattaCorsa contro il tempo per salvare Timmy, la balena megattera arenata nel Mar Baltico. Balena Timmy arenata nel Baltico, al via il salvataggio: caricata su una chiatta in viaggio verso il mare del NordLa megattera Timmy, arenata nel Baltico da un mese, è stata caricata su una chiatta ed è in viaggio verso il mare del Nord. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La balena arenata nel Baltico prima si libera, poi si blocca di nuovo; Una balena da salvare a ogni costo - Tom Kroll; Tgcom24: Germania, la balena Timmy si blocca di nuovo: soccorsi in azione Video; Timmy, la balena arenata nel Baltico si libera dal banco di sabbia: ma il destino resta incerto. Germania, la balena Timmy caricata su una chiatta e trasferita in acque danesiUna megattera rimasta spiaggiata in acque poco profonde vicino alla Germania da marzo è stata tratta in salvo e trasferita su una chiatta nelle acque danesi. lapresse.it La balena Timmy raggiunge la DanimarcaUna chiatta speciale che trasporta la megattera arenatasi in Germania è entrata nelle acque danesi oggi pomeriggio e dovrebbe raggiungere il Mare del Nord tra due giorni, secondo quanto riferito dalle ... ansa.it Pronto un piano da 3,6 miliardi per collegare le principali città della Germania: primi convogli in circolazione dal 2028 - facebook.com facebook Italo vuole espandersi in Germania x.com