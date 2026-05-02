La megattera Timmy è libera nel Mare del Nord

Una megattera lunga 12 metri e con un peso di 12 tonnellate è stata liberata nel Mare del Nord. L'animale, che era rimasta in cattività, è stato trasportato in acqua e rilasciato senza incidenti. La sua presenza nel mare aperto è stata segnalata da operatori marittimi, che hanno monitorato la fase di rilascio. L’operazione si è conclusa con successo, permettendo all’animale di tornare a nuotare libero.

(Adnkronos) – Timmy in libertà. La megattera, 12 metri per 12 tonnellate di peso, era rimasta 'intrappolata' per settimane al largo della costa tedesca e ora le ultime notizie sono state confermate dal team responsabile dell'iniziativata privata che ha organizzato la complessa operazione per salvarla e dalle immagini trasmesse in diretta da News5. Dopo il. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Humpback whale 'Timmy' frees itself in Wismar Bay, Germany Notizie correlate Germania, la megattera Timmy è finalmente liberaÈ finalmente libera la megattera Timmy, rimasta spiaggiata circa tre settimane fa al largo dell’isola di Poel, nella baia di Wismar, in Germania. Leggi anche: La megattera Timmy è libera: svolta nella storia dell’animale intrappolato nel Baltico che era senza speranza – Video Altri aggiornamenti Temi più discussi: La balena Timmy in viaggio verso il Mare del Nord; La balena Timmy verso la libertà, la megattera è entrata in Danimarca; La megattera Timmy in viaggio verso il Mare del Nord: è l'ultimo tentativo di salvataggio; Un lieto fine? La megattera arenata è finalmente sulla via di casa. La balena Timmy è stata liberata nel mare del Nord: ha lasciato la chiatta e nuota verso l’Oceano AtlanticoLa balena Timmy ha lasciato la chiatta su cui viaggiava ed è stata liberata nel Mare del Nord, dopo un trasporto senza precedenti ... fanpage.it La megattera Timmy ce l'ha fatta: liberata nel Mare del NordÈ stata rilasciata dopo essere stata trasportata su una chiatta per oltre 400 chilometri in un viaggio di diversi giorni. tio.ch Megattera Timmy salvata: rilasciata nel Mare del Nord - facebook.com facebook