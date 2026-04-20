Germania la megattera Timmy è finalmente libera

Una megattera rimasta spiaggiata circa tre settimane fa al largo dell’isola di Poel, nella baia di Wismar, in Germania, è stata recentemente liberata. La balena, nota come Timmy, era stata trovata in difficoltà e sottoposta a interventi di recupero. Dopo un periodo di cure e monitoraggio, la megattera ha lasciato l’area e si trova ora in mare aperto.

È finalmente libera la megattera Timmy, rimasta spiaggiata circa tre settimane fa al largo dell’isola di Poel, nella baia di Wismar, in Germania. La balena è stata liberata nelle scorse ore e ha ripreso a nuotare. Un video dell’agenzia di stampa tedesca DPA mostra la megattera in difficoltà mentre nuota nella direzione giusta, con diverse imbarcazioni che la accompagnano per spingerla verso il Mar Baltico. Dopo circa un’ora e mezzo, la balena si è mossa nella direzione corretta, uscendo dalla baia. La balena – soprannominata Timmy dai media locali – era stata avvistata per la prima volta nella zona il 3 marzo. Non è chiaro il motivo per cui la balena si sia avventurata nel Mar Baltico, così lontano dal suo habitat naturale.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Germania, la megattera Timmy è finalmente libera Humpback whale free after days in shallow German beach Notizie correlate Incredibile ritorno alla vita nel Baltico: Timmy, la megattera arenata e data per morta, resiste e potrebbe essere salvataUn catamarano speciale potrebbe essere l’ultima speranza per Timmy, la megattera arenata da giorni nel Mar Baltico vicino all’isola di Poel, in... Pompa aspira sabbia e cuscini d’aria per salvare Timmy, via alla mega operazione per liberare la megattera arenata nel BalticoBerlino, 17 aprile 2026 – Sale l’ottimismo per il salvataggio di Timmy, la megattera arenata da circa due settimane al largo dell’isola tedesca di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Truffe, sciamani e follie: storia di Timmy, la balena che emoziona la Germania; Balena Timmy: via libera all'ultimo tentativo di salvataggio con cuscino d'aria; Megattera intrappolata nel Baltico: via libera all’ultimo tentativo di salvare Timmy; Germania, corsa contro il tempo per salvare la megattera. Germania, la megattera Timmy è finalmente liberaÈ finalmente libera la megattera Timmy, rimasta spiaggiata due settimane fa al largo dell'isola di Poel, nella baia di Wismar, in Germania. La balena è stata ... lapresse.it Timmy, la balena arenata nel Baltico si libera dal banco di sabbia: ma il destino resta incertoTorna la speranza sulla sorte della megattera dopo giorni di polemiche e proteste sulla decisione degli enti locali di rinunciare a una nuova missione di salvataggio ... rainews.it Unicredit cambia strategia su Commerzbank per creare un leader in Germania e in Europa: per Orcel, la banca tedesca ha sottoperformato e vale più di quanto i fondamentali non giustifichino, ora deve riposizionarsi accelerando la crescita dei ricavi e degli in - facebook.com facebook Unicredit cambia passo su Commerzbank per creare un leader in Germania e in Europa: per Orcel, la banca tedesca ha sottoperformato e vale più di quanto i fondamentali non giustifichino, ora deve riposizionarsi accelerando la crescita dei ricavi e degli inve x.com