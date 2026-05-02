la maratona le scarpe da record e il rischio di un nuovo doping tecnologico

La maratona di Londra del 26 aprile ha fatto parlare di sé per i tempi eccezionalmente bassi raggiunti dagli atleti. Alcuni partecipanti hanno stabilito record personali e miglioramenti significativi rispetto alle edizioni precedenti. Tuttavia, i risultati hanno sollevato dubbi riguardo all’uso di tecnologie non consentite. La questione del doping tecnologico torna così al centro dell’attenzione, in un contesto in cui le scarpe innovative sembrano contribuire in modo decisivo alle prestazioni.

A Londra due corridori sono scesi sotto il muro delle due ore. Merito di calzature iper-prestative? Così la performance viene banalizzata. Un caso che ricorda i costumi (poi banditi) in poliuretano nel nuoto. Risultati abnormi. La maratona di Londra del 26 aprile ci ha regalato risultati che dovremmo definire straordinari. Ma che straordinari rischiano di smettere di esserlo. Sia nel segmento maschile sia in quello femminile sono state registrate nuove prestazioni record. Fra le donne, l’etiope Tigist Assefa ha fissato il cronometro a 2 h 15’ 41”, migliorando se stessa, visto che esattamente un anno prima, a Londra, aveva toccato il tempo di 2 h 15’ 50”.🔗 Leggi su Lettera43.it

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