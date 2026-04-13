Maratona del Lamone 48esima edizione da record | nuovo primato di Laura Gotti
La maratona del Lamone ha celebrato la sua 48esima edizione, stabilendo un nuovo record di partecipanti rispetto alle edizioni precedenti. La gara si è conclusa con Laura Gotti che ha conquistato la vittoria, diventando la prima a tagliare il traguardo in questa edizione. La manifestazione si è svolta lungo un percorso di circa 42 chilometri, attirando un pubblico numeroso e appassionato lungo le strade coinvolte.
È stata un'edizione da record quella registrata dall'ultima maratona del Lamone, e che ha avuto una regina indiscussa: Laura Gotti. La portacolori della Rosa Running Team ha compiuto un'impresa conquistando il tempo 2h40’39”, il nuovo primato per una corsa che ieri ha celebrato la sua 48esima.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Si scaldano i motori per la 48esima maratona del Lamone: ad aprire i giochi anche le gare per i giovanissimiIl weekend podistico si aprirà con le "Promosse di Romagna" la gara dedicata ai ragazzi, per proseguire con la maratona ufficiale domenica 12 aprile...
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