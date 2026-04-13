Maratona del Lamone 48esima edizione da record | nuovo primato di Laura Gotti

La maratona del Lamone ha celebrato la sua 48esima edizione, stabilendo un nuovo record di partecipanti rispetto alle edizioni precedenti. La gara si è conclusa con Laura Gotti che ha conquistato la vittoria, diventando la prima a tagliare il traguardo in questa edizione. La manifestazione si è svolta lungo un percorso di circa 42 chilometri, attirando un pubblico numeroso e appassionato lungo le strade coinvolte.