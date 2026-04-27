La maratona dei record ha acceso un acceso dibattito sul possibile utilizzo di tecnologie dopanti nello sport. Durante una recente competizione, un atleta keniano ha ricevuto delle scarpe fornite dall'azienda Adidas, ma ha inizialmente creduto che la scatola fosse vuota. La scena ha attirato l’attenzione sui progressi tecnologici applicati alle attrezzature sportive e sulle conseguenze che potrebbero avere sui risultati delle gare.

Ne scrivono, tra gli altri, il Telegraph e il Paìs. Dietro il mostruoso tempo di Sawe (meno di due ore) ci sono le super scarpe Adidas e i gel di glucosio-fruttosio. Lui comunque sotto posto a 25 test anti-doping in due mesi Kenya's Sabastian Sawe poses with his new world record time written on his running shoe at the finish of the 2026 London Marathon in central London on April 26, 2026. Kenya's Sabastian Sawe broke the two-hour mark for the first time in history on Sunday in winning the London Marathon. Quando Adidas ha spedito a Sabastian Sawe la scatola con le sue nuove Pro Evo 3, il keniano ha pensato che fosse vuota. Meno di 100 grammi a scarpa.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La maratona dei record apre il dibattito sul doping tecnologico

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Il keniano ha abbattuto il muro delle 2 ore della Maratona, anche grazie alle super-scarpe da meno di un etto. "E a Berlino potrebbe andare ancora più forte". x.com