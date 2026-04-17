Omicidio in macelleria il fratello della vittima | Badr voleva 9 mila euro dal titolare poi se ne sarebbe andato

Un omicidio si è verificato all’interno di una macelleria, con il fratello della vittima che ha dichiarato di aver parlato con il congiunto poche volte prima dell’accaduto. Secondo quanto riferito, la vittima avrebbe chiesto 9 mila euro al titolare del negozio e si sarebbe poi allontanata. Il fratello ha anche raccontato che la vittima aveva riferito di essere stato costretto a dormire in negozio insieme a un uomo con precedenti, coinvolto in un giro di droga.

“Mi sentivo con mio fratello due o tre volte la settimana, mi diceva che il titolare lo aveva messo a dormire in macelleria assieme un delinquente, si era accorto che c’era un giro di spaccio di droga lì dentro. Io gli avevo detto di andarsene, di andare dormire alla stazione piuttosto". Leggi la.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate "Lo spaccio era tra il titolare e Badr. Mio fratello era onesto, ucciso in macelleria senza un motivo"“Mi sentivo con mio fratello due o tre volte la settimana, mi diceva che il titolare lo aveva messo a dormire in macelleria assieme un delinquente,... Leggi anche: “Se ne deve andare”. Grande Fratello Vip, eliminazione: chi è la prima ‘vittima’ del reality Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Accoltellato a morte in macelleria, il sospettato si trincea nel silenzio. La vittima colpita ripetutamente; Forlì, omicidio in una macelleria halal: un 45enne ucciso a coltellate, fermato un uomo di 36 anni; Omicidio nella notte in una macelleria: accoltellato un 45enne. Fermato un uomo; Omicidio nella macelleria, il fermato non risponde. Ucciso in macelleria, il fratello di Kalid: Perché Badr era già libero? Doveva stare in carcere o rimandato in MaroccoKalid è morto a Forlì, un puntino sulla carta geografica dell’Europa per lui che l’ha girata per lavoro. Non era mai stato qui se non nelle ultime due settimane prima di morire. Per la sua morte si tr ... forlitoday.it Omicidio in macelleria, convalidato il fermo dell'indiziatoÈ la droga, il movente dell’omicidio nella macelleria islamica di via Ravegnana a Forlì. Mi sono difeso, ma non volevo uccidere Khalid, lo confessa al giudice Massimo De Paoli e alla pm Laura Brunel ... rainews.it Svolta nelle indagini sull’omicidio di Fabio Ascione: gli inquirenti hanno individuato i presunti responsabili del delitto. Fondamentali le attività investigative e l’analisi degli elementi raccolti nelle ultime ore. Proseguono gli accertamenti per chiarire movente e di facebook Donna morta a Is Corrias, l’autopsia non esclude l’ipotesi omicidio x.com