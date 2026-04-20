Padre confessa l' omicidio del figlio | con cosa l' ha ucciso

Un uomo ha confessato di aver ucciso il proprio figlio, un giovane di 21 anni, trovato senza vita in un garage di un condominio a Vasto. La confessione è stata rilasciata poco dopo il ritrovamento del corpo e riguarda le modalità dell'omicidio. Le forze dell'ordine stanno ora approfondendo gli elementi emersi durante le prime fasi delle indagini.

Antonio Sciorilli ha confessato di aver ucciso il figlio Andrea, il 21enne trovato morto nel garage del condominio in cui viveva con la sua famiglia a Vasto, in provincia di Chieti. Lo conferma il legale dell'uomo, Massimiliano Baccalà, all'Ansa. L'indagato, un dirigente amministrativo della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, è stato fermato nella notte. L'arma del delitto Sciorilli avrebbe reso piena confessione agli inquirenti, indicando anche l'arma utilizzata per uccidere il figlio e il luogo in cui l'avrebbe occultata. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, si tratterebbe di un'ascia. Riguardo alla deposizione dell'uomo, al momento non sono trapelate ulteriori indiscrezioni.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Padre confessa l'omicidio del figlio: con cosa l'ha ucciso Claudio Carlomagno, i genitori si tolgono la vita in casa. Il figlio ha ucciso Federica Torzullo Notizie correlate Omicidio Vasto, il padre di Andrea Sciorilli confessa: ucciso con un’accetta, aveva denunciato il figlioOmicidio Vasto: Antonio Sciorilli confessa dopo ore di interrogatorio Una svolta drammatica che ribalta completamente lo scenario iniziale. Omicidio di Andrea Sciorilli, il padre confessa: «L’ho ucciso io: mio figlio era un violento»In un primo momento era stato proprio il padre a raccontare di aver scoperto il corpo del figlio, intervenendo dopo l’allarme lanciato dalla moglie. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Andrea Sciorilli ucciso a Vasto, il padre fermato confessa: Mio figlio era un violento. I colpi inferti con un'accetta; Uccide il figlio di 22 anni con un'accetta e confessa: Era un violento; Omicidio Massa, la difesa del 23enne arrestato: 'Non l'ho nemmeno sfiorato'. I primi esiti dell'autopsia su Bongiorni; Vasto: padre confessa omicidio figlio 21enne, fermato. Omicidio a Vasto, il padre dirigente ASL confessa nella notte: L'ho ucciso io. Il movente dietro la liteAndrea Sciorilli, il 22enne trovato senza vita nel garage del suo condominio a Vasto (Ch), sarebbe stato ucciso dal padre, Antonio. L'uomo, 54 anni , un dirigente della Asl locale, avrebbe confessato ... tg.la7.it Omicidio di Andrea Sciorilli, il padre confessa: «L’ho ucciso io: mio figlio era un violento»In un primo momento era stato proprio il padre a raccontare di aver scoperto il corpo del figlio nel garage di casa, dopo l’allarme lanciato dalla moglie. Ma nel corso della notte il lavoro degli inve ... vanityfair.it Morte Andrea Sciorilli, il padre confessa: trasferito al carcere di Torre Sinello. Leggi: https://www.zonalocale.it/2026/04/20/morte-andrea-sciorilli-interrogato-a/ - facebook.com facebook Omicidio Sciorilli, il padre Antonio confessa dopo una notte di interrogatorio x.com