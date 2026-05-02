Durante un intervento, un atleta ha sottolineato che nello sport non ci sono possibilità di evitare le difficoltà, evidenziando come l’impegno costante porti a piccoli successi che spingono a migliorarsi. Ha aggiunto che l’attività sportiva è significativa per tutti, poiché permette di scoprire la propria motivazione e di affrontare le sfide quotidiane con determinazione. La lezione si basa sulla convinzione che lo sport insegna a perseverare.

“Lo sport è importante per tutti. Perché quando trovi il modo di appassionarti a ciò che devi fare per portare a casa piccoli risultati che ti fanno venire voglia di rilanciare e di vedere dove puoi arrivare, alla fine impari a vivere “. Così diceva Alex Zanardi, ex pilota di F1 e campione paralimpico scomparso oggi a 59 anni. Zanardi è stato un simbolo di coraggio e tenacia, una fonte di ispirazione e un punto di riferimento. Le sue parole sono una lezione di vita ed esprimono tutto il suo amore per lo sport: “Ciò che accade in una giornata di sport si dilata in un’intera esistenza. Per questo dico che lo sport non fa sconti, non c’è modo di nascondersi, nello sport devi fare “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La lezione di Zanardi, quando diceva: “Lo sport non fa sconti, non c’è modo di nascondersi”

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