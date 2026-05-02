Il 2 maggio 2026, a Bologna, si ricordano i trent’anni di matrimonio tra Alex Zanardi e Daniela Manni, un’unione nata in ambito sportivo e durata nel tempo. Daniela Manni, moglie di Zanardi, ha affrontato con lui momenti di gioia e di sfida, tra cui le difficoltà legate alla condizione di salute dell’ex pilota. In passato, Zanardi aveva dichiarato che, pur non potendo parlare, comunicava con loro.

Bologna, 2 maggio 2026 - Un amore nato in pista quello tra Alex Zanardi e la moglie Daniela Manni. Un matrimonio lungo 30 anni condividendo i momenti più belli e lottando insieme in quelli più difficili. Alex e Daniela si sono conosciuti verso la fine degli anni ‘80 e lei è stata al suo fianco fino all’ultimo, fino alla morte che ha portato via campione di paraciclismo a 59 anni. Daniela era la team manager della squadra di Formula 3 in cui correva Alex. Nel 1996 il matrimonio e dopo due anni la nascita del figlio Niccolò. L’incidente del 2001: Daniela Manni sempre al fianco di Alex . Dopo pochi anni, il 15 settembre del 2001, il drammatico evento che ha cambiato la vita del campione: l’incidente, durante una gara in Formula Cart al Lausitzring, che gli è costato l’amputazione delle gambe.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è la moglie di Alex Zanardi, Daniela Manni e quando diceva: "Non può parlare ma comunica con noi”

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