Dal 2 al 9 maggio 2026, l’Atrio d’Onore della Provincia di Arezzo in via Ricasoli 4850 ospita la mostra collettiva intitolata “La joie de vivre”, promossa dal Cenacolo degli Artisti Aretini. L’esposizione presenta opere di artisti locali, allestita nello spazio istituzionale della provincia. La rassegna rimane aperta al pubblico durante tutta la settimana, con orari ancora da definire.

Arezzo, 2 maggio 2026 – Dal 2 al 9 maggio 2026 l’Atrio d’Onore della Provincia di Arezzo di via Ricasoli 4850, ad Arezzo, ospita . Sabato 2 maggio, alle ore 17, l’inaugurazione della mostra presentata dal giornalista culturale Marco Botti. L’evento espositivo sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 19, a ingresso gratuito. Ospite speciale del vernissage sarà il professor Claudio Santori, che interverrà sul tema che dà il titolo all'iniziativa. La parte musicale dell'apertura sarà affidata alla voce soprano di Elisabetta Materazzi e al piano di Anna Liberatori.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “La joie de vivre”, collettiva del Cenacolo degli Artisti Aretini

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