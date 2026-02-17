Cromatismi artisti a confronto | collettiva d' arte all' Ex Real Fonderia
Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Arriva a Palermo "Cromatismi", un progetto collettivo d'arte che, dal 20 febbraio al 2 marzo 2026 all'Ex Real Fonderia alla Cala, vedrà confrontarsi artisti di talento.Voluto da Filippo Lo Iacono, maestro artista internazionale che ha esposto in Europa e oltre oceano e in questo contesto artist manager dell'organizzazione, l'evento è reso possibile grazie alla collaborazione e al supporto di partner e sponsor, che hanno deciso di accompagnare questa splendida iniziativa: Città di Palermo, Fondazione Costanza, Filippo Lo Iacono Artist ed Edgar Mabboux.🔗 Leggi su Palermotoday.it
“Riflessi d’arte”, collettiva del Cenacolo degli Artisti Aretini
Dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, il Circolo Artistico di Corso Italia 108 ad Arezzo ospita “Riflessi d’arte”, una collettiva promossa dal Cenacolo degli Artisti Aretini.
La Collettiva d'Arte Varia della Compagnia Artisti a SansepolcroLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cromatismi, artisti a confronto: collettiva d'arte all'Ex Real Fonderia di Palermo dal 20 febbraio al 2 marzo 2026.
Bevilacqua-Fedele, artisti a confronto tra pittura e performanceIo sono Tu sei: un faccia a faccia tra Cinzia Bevilacqua e Ferdinando Fedele. Due artisti che nonostante utilizzino un diverso linguaggio sono stati capaci di creare un dialogo. Stili, tecniche, ... ansa.it
Artisti a confronto con Artopia nel centro della cittàProsegue fino ad oggi a Fossombrone Artopia, rassegna di street art effimera. L’arte contemporanea come volano culturale e turistico per la città. È questo l’obiettivo di Fossombrone Contemporanea ... ilrestodelcarlino.it
Vi aspettiamo con Filippo Lo Iacono e Alessandro Costanza alla EX Real Fonderia alla Cala Palermo il 20 febbraio 2026 alle ore 16,00 . Dopo un breve convegno sull'arte contemporanea con noti relatori in locandina seguirà un reading da me curato e la mos - facebook.com facebook