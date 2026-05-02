Durante i funerali di Stefania Rago, uccisa dal marito, le parole pronunciate dall’officiante sono state ascoltate nelle navate della chiesa San Michele Arcangelo di Foggia. I figli hanno chiesto di non dimenticare quanto accaduto e hanno sottolineato la loro sofferenza. La cerimonia si è svolta alla presenza di numerosi presenti, mentre il caso giudiziario prosegue per chiarire le responsabilità dell’uomo coinvolto.

Le sue parole sono risuonate lungo le navate della chiesa San Michele Arcangelo di Foggia, diventando monito e appello: «La gelosia non è amore ma difesa della propria proprietà; basta uccidere per avere», ha detto questa mattina l’ arcivescovo Giorgio Ferretti, nel corso dei funerali di Stefania Rago. La donna, 46 anni, è stata uccisa a colpi di pistola all’interno della propria abitazione la sera del 23 aprile dal marito, il 48enne Antonio Fortebraccio, ora in carcere con l’accusa di femminicidio. Alla presenza di tanti cittadini, dei due figli Jessica e Michael, dei genitori, del fratello e della sorella seduti in prima fila, stretti tra...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "La gelosia non è amore", l'omelia ai funerali di Stefania Rago, uccisa dal marito. I figli: "Nessuno dimentichi"

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