Foggia Stefania Rago uccisa dal marito Tommaso Fortebraccio | Litigavano spesso continue scenate di gelosia

Da fanpage.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Foggia, una donna di 46 anni è stata uccisa dal marito, che le ha sparato con un'arma da fuoco dopo un litigio nella loro abitazione. La vittima, collaboratrice domestica, aveva due figli maggiorenni. L’uomo, guardia giurata, è stato arrestato subito dopo l’accaduto. Secondo quanto riferito, i due avevano frequenti discussioni, spesso dovute a episodi di gelosia. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’omicidio.

Stefania Rago, 46 anni, lavorava come collaboratrice domestica e aveva due figli maggiorenni. Il marito che l'ha uccisa a colpi di arma da fuoco dopo una lite nella loro casa di Foggia, Antonio Tommaso Fortebraccio, lavorava come guardia giurata. Rago litigava spesso con l'uomo, descritto come irascibile.🔗 Leggi su Fanpage.it

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