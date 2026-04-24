Foggia Stefania Rago uccisa dal marito Tommaso Fortebraccio | Litigavano spesso continue scenate di gelosia

A Foggia, una donna di 46 anni è stata uccisa dal marito, che le ha sparato con un'arma da fuoco dopo un litigio nella loro abitazione. La vittima, collaboratrice domestica, aveva due figli maggiorenni. L’uomo, guardia giurata, è stato arrestato subito dopo l’accaduto. Secondo quanto riferito, i due avevano frequenti discussioni, spesso dovute a episodi di gelosia. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’omicidio.

Stefania Rago, 46 anni, lavorava come collaboratrice domestica e aveva due figli maggiorenni. Il marito che l'ha uccisa a colpi di arma da fuoco dopo una lite nella loro casa di Foggia, Antonio Tommaso Fortebraccio, lavorava come guardia giurata. Rago litigava spesso con l'uomo, descritto come irascibile.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Stefania Rago e Antonio Fortebraccio, tragedia a Foggia: 46enne uccisa dal marito nella loro abitazioneUna donna di 46 anni, Stefania Rago, è stata uccisa a colpi di pistola dal marito, Antonio Fortebraccio, 48 anni, guardia giurata. Femminicidio Foggia, Stefania Rago uccisa dal marito: urla, poi quattro colpi. ‘Non doveva finire così’La lite e gli spari: cosa è successo Prima le urla, poi almeno 4 colpi di pistola. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Foggia, guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola; Foggia sotto choc, Stefania uccisa in casa dal marito: sui social la battaglia contro la violenza sulle donne - FoggiaToday; Stefania Rago uccisa nella sua casa, il marito guardia giurata chiama il 112: Le ho sparato; Foggia, uccisa dal marito: il dramma di Stefania Rago. Sui social la foto delle scarpette rosse. Foggia, Stefania Rago uccisa dal marito Tommaso Fortebraccio: Litigavano spesso, continue scenate di gelosiaStefania Rago, 46 anni, lavorava come collaboratrice domestica e aveva due figli maggiorenni. Il marito che l’ha uccisa a colpi di arma da fuoco dopo una lite nella loro casa di Foggia, Antonio Tommas ... fanpage.it Stefania Rago uccisa nella sua casa, il marito guardia giurata chiama il 112: Le ho sparatoIl delitto a Foggia. Contro la donna sono stati esplosi almeno quattro proiettili. Antonio Fortebraccio si è costituito. Tra i due, secondo il racconto dei vicini, c'era stato un litigio ... today.it Le scarpe rosse erano lì, in bella mostra nella sua immagine del profilo Facebook. Non un dettaglio qualunque, ma un simbolo preciso, scelto. Un messaggio visibile a tutti, come a dire: “Io so, io vedo, io ci sono.” Stefania Rago, 46 anni, madre di due figli, av - facebook.com facebook