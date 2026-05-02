La foto di Gonzalo Higuain col look trasandato a Miami è virale ma nascono dubbi | È davvero lui?

Una foto di un uomo che somiglia a Gonzalo Higuain in un negozio di articoli sportivi a Miami sta circolando sui social, attirando molta attenzione. Nell’immagine, l’ex calciatore appare con un look trasandato e un aspetto diverso rispetto agli anni in cui giocava in Italia. La diffusione della foto ha sollevato dubbi tra gli utenti sulla reale identità dell’uomo ritratto. Finora, non ci sono conferme ufficiali sulla presenza di Higuain in quella zona.

Una foto di Gonzalo Higuain in un negozio di articoli sportivi a Miami è diventata virale sui social: l'ex attaccante di Napoli, Juventus, Real Madrid e Milan appare molto diverso rispetto agli anni in cui dominava la Serie A. I dubbi sull'autenticità dello scatto dividono gli utenti social.🔗 Leggi su Fanpage.it

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