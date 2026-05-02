La Global Sumud Flotilla ha presentato un ricorso alla Corte di Strasburgo contro l’Italia, accusando il paese di non aver garantito l’intervento in favore di due attivisti prelevati da una nave con bandiera italiana. Gli attivisti coinvolti sono Thiago Avila e Saif Abukeshek, che sono stati intercettati e prelevati da un’imbarcazione italiana. La vicenda riguarda la gestione di un’operazione di polizia che si è svolta nel Mediterraneo.

Roma, 2 maggio 2026 – Il caso della Global Sumud Flotilla investe direttamente l’Italia. Israele ha prelevato i due attivisti Thiago Avila e Saif Abukeshek da una barca battente bandiera italiana. “Questo significa, per il diritto del mare, averli prelevati illegalmente da Roma”, spiega la portavoce italiana Maria Elena Delia al presidio organizzato oggi davanti alla Farnesina. Quando sono state intercettate dalla marina di Tel Aviv le imbarcazioni “erano a 20 miglia da Creta, in acque internazionali ma di competenza greca. E' grave per l'Europa”. Ma c’è di più: secondo la GBF che, stava effettuando la sua seconda spedizione umanitaria per Gaza, l’Italia avrebbe responsabilità dirette.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Flotilla denuncia l’Italia alla corte di Strasburgo: “Avila e Abukeshek prelevati da una barca italiana, Roma doveva intervenire”

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