Sequestrare la nave israeliana ha preso Abukeshek mentre era su una barca italiana | l’esposto ai pm di Roma

Un esposto presentato ai pubblici ministeri di Roma riferisce che Abukeshek avrebbe sequestrato una nave israeliana mentre si trovava a bordo di una barca italiana. La vicenda coinvolge due attivisti della Global Sumud, e sono state aperte indagini per chiarire i dettagli dell’episodio. Le autorità stanno analizzando le circostanze e le eventuali implicazioni legali della situazione.

Sequestrare la nave israeliana a bordo della quale si trovano i due attivisti della Global Sumud Flotilla Saif Abdelrahim Abukeshek e Thiago Avila intervenendo mentre il mezzo navale della Marina dello Stato ebraico si trova ancora in acque internazionali “per interrompere il sequestro e prevenire il rischio di trattamenti inumani e degradanti “. A chiederlo alla Procura di Roma in un esposto è un pool legale composto dalle avvocate Patrizia Corpina, Francesca Cancellaro, Tatiana Montella, Sonia Randazzo e Serena Romano. L’esposto fa riferimento all’ipotesi di reato di sequestro di persona aggravato di Abukeshek, membro del direttivo della...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sequestrare la nave israeliana, ha preso Abukeshek mentre era su una barca italiana”: l’esposto ai pm di Roma Notizie correlate Leggi anche: Italiana morta su una nave da crociera: "C'era Fentanyl sul sangue di Gessica" Giacomo Bongiorni pestato a morte davanti al figlio, altri 3 minori indagati. Il pm e i dubbi su chi ha colpito «mentre era a terra»: cosa mostrano i videoSalgono a cinque le persone coinvolte nell’omicidio di Giacomo Bongiorni, 47 anni, picchiato a morte nella notte tra sabato e domenica in piazza... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ucraina chiede a Israele di sequestrare nave con grano rubato da Mosca; L'Ucraina chiede a Israele di sequestrare una nave carica di grano e altre notizie interessanti; Global Sumud Flotilla: 'Civili rapiti nel Mediterraneo, è pirateria'; Flotilla, interviene Meloni: Condanniamo il sequestro della nave, Israele liberi subito gli italiani fermati illegalmente. Israele ferma la Flotilla in acque internazionali. Sequestrate 21 navi, 175 arresti. Protestano Italia, Ue e TurchiaGli attivisti chiedono protezione alla comunità internazionale. Il portavoce Gur Tsabar: Attacco contro civili disarmati, non hanno ... huffingtonpost.it Flotilla, Marina israeliana ferma 21 navi (e 175 attivisti, 24 italiani) al largo di Creta. Gli Usa minacciano chi la sosterràSono almeno 22 le navi della Global Sumud Flotilla 'intercettate' dalla Marina israeliana al largo di Creta. E' quanto risulta dal 'tracker' nautico accessibile dal ... ilmessaggero.it La rassegna geopolitica della giornata L’Ucraina chiede a Israele di sequestrare una nave carica di grano e altre notizie interessanti A cura di @mirkomussetti Carte di @lauracanali2 x.com Durante una diretta social, i finanzieri hanno effettuato un blitz per sequestrare oltre 1.200 prodotti contraffatti. Scopri di più. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook