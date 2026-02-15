Elezioni la presentazione ufficiale della Coalizione Civica per Marco Donati sindaco di Arezzo
Il 17 febbraio, la Coalizione Civica annuncia ufficialmente il sostegno a Marco Donati come candidato sindaco di Arezzo, in seguito alla decisione presa durante l'ultima riunione del gruppo. La presentazione si svolgerà alle 18:15 al Centro Congressi Etrusco dell’Arezzo Hotel, dove verranno illustrati i programmi e le priorità della coalizione per le prossime amministrative.
Arezzo, 15 febbraio 2026 – Si terrà martedì 17 febbraio alle ore 18:15, presso il Centro Congressi Etrusco dell'Arezzo Hotel, la presentazione ufficiale della Coalizione Civica per Marco Donati sindaco di Arezzo. L'iniziativa sarà l'occasione per illustrare quella che, ad oggi, è l'attuale composizione della coalizione a sostegno della candidatura, alla presenza dei rappresentanti delle forze politiche e civiche coinvolte.
Elezioni, il programma sanità e di integrazione socio-sanitaria della coalizione civica "Pettinari sindaco"
Il candidato sindaco Domenico Pettinari ha annunciato il suo programma sulla sanità e l'integrazione socio-sanitaria sabato 14 febbraio, in una conferenza in centro città.
Il candidato Pettinari ha annunciato il suo piano sanitario per Pescara, puntando sulla vicinanza ai cittadini e sull'integrazione tra i servizi sociali e sanitari.
Al via la presentazione delle liste: tutti i nomiAl via la presentazione delle liste per le prossime elezioni provinciali, un passaggio formale ma decisivo che apre ufficialmente la corsa ai dodici seggi in Consiglio. Oggi e domani si potranno depos ... ciociariaoggi.it
Provinciali. Oggi la presentazione delle liste: i nomi dei candidatiSono 1297 gli amministratori chiamati al voto in rappresentanza di 97 Comuni. Sedici i seggi da assegnare ... casertanews.it
TvSei. . Pettinari, Sanità: “Anche da sindaco di Pescara farei la mia parte” Questa mattina la coalizione civica “Pettinari Sindaco” ha presentato il suo programma per la sanità locale, puntando su servizi di prossimità, integrazione socio-sanitaria, prevenzione, s facebook