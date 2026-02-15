Elezioni la presentazione ufficiale della Coalizione Civica per Marco Donati sindaco di Arezzo

Da lanazione.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 febbraio, la Coalizione Civica annuncia ufficialmente il sostegno a Marco Donati come candidato sindaco di Arezzo, in seguito alla decisione presa durante l'ultima riunione del gruppo. La presentazione si svolgerà alle 18:15 al Centro Congressi Etrusco dell’Arezzo Hotel, dove verranno illustrati i programmi e le priorità della coalizione per le prossime amministrative.

Arezzo, 15 febbraio 2026 – Si terrà martedì 17 febbraio alle ore 18:15, presso il Centro Congressi Etrusco dell’Arezzo Hotel, la presentazione ufficiale della Coalizione Civica per Marco Donati sindaco di Arezzo. L’iniziativa sarà l’occasione per illustrare quella che, ad oggi, è l’attuale composizione della coalizione a sostegno della candidatura, alla presenza dei rappresentanti delle forze politiche e civiche coinvolte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

elezioni la presentazione ufficiale della coalizione civica per marco donati sindaco di arezzo

© Lanazione.it - Elezioni, la presentazione ufficiale della Coalizione Civica per Marco Donati sindaco di Arezzo

Elezioni, il programma sanità e di integrazione socio-sanitaria della coalizione civica "Pettinari sindaco"

Il candidato sindaco Domenico Pettinari ha annunciato il suo programma sulla sanità e l'integrazione socio-sanitaria sabato 14 febbraio, in una conferenza in centro città.

Elezioni, il programma sanità e di integrazione socio-sanitaria della coalizione civica “Pettinari s

Il candidato Pettinari ha annunciato il suo piano sanitario per Pescara, puntando sulla vicinanza ai cittadini e sull’integrazione tra i servizi sociali e sanitari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Referendum 2026 - Propaganda elettorale; Il sindaco di Legnano Lorenzo Radice correrà di nuovo per le elezioni comunali 2026; Elezioni a Legnano, è ufficiale: Radice corre ancora; Elezioni a Mortara, la sinistra ha deciso. Sarà Massimiliano Farrell il candidato.

elezioni la presentazione ufficialeAl via la presentazione delle liste: tutti i nomiAl via la presentazione delle liste per le prossime elezioni provinciali, un passaggio formale ma decisivo che apre ufficialmente la corsa ai dodici seggi in Consiglio. Oggi e domani si potranno depos ... ciociariaoggi.it

elezioni la presentazione ufficialeProvinciali. Oggi la presentazione delle liste: i nomi dei candidatiSono 1297 gli amministratori chiamati al voto in rappresentanza di 97 Comuni. Sedici i seggi da assegnare ... casertanews.it