Dopo l'assemblea tenutasi il 24 aprile in Croazia, Antonino Imbesi è stato nominato nel consiglio direttivo dell'ENYC, l'organizzazione europea dei giovani. Questa nomina permette alla Basilicata di avere un collegamento diretto con le attività e le decisioni relative alle strategie giovanili del Consiglio d'Europa. La posizione di Imbesi rafforza il ruolo regionale nelle discussioni a livello europeo sui temi giovanili.

? Cosa sapere Antonino Imbesi entra nel board dell'ENYC dopo l'assemblea del 24 aprile in Croazia.. La nomina garantisce alla Basilicata accesso diretto alle strategie giovanili del Consiglio d'Europa.. Antonino Imbesi entra nel nuovo consiglio di amministrazione dell’European Network of Youth Centers dopo l’assemblea generale tenutasi il 24 aprile in Croazia, portando la voce di Euro-Net direttamente nel cuore decisionale del network europeo. Il vertice internazionale, che ha riunito i rappresentanti della rete voluta dall’European Youth Foundation del Consiglio d’Europa, si è concluso con la definizione delle nuove cariche direttive. Dopo le procedure consuete riguardanti l’approvazione dei conti e della relazione annuale, gli occhi sono stati puntati sulla nomina di Imbesi come delegato per l’associazione potentina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Basilicata guida l’Europa: Imbesi entra nel board dell’ENYC

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